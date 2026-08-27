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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi Monako'da çekiliyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler belli oluyor. Kura çekimini canlı izlemek için tıklayın...

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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Monako'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasında karşılaşacağı rakipler de netlik kazanacak. Her iki temsilcimizin de 3. torbada yer alacağı kura öncesinde, eşleşecekleri takımlar merakla beklenirken Şampiyonlar Ligi kura çekimi futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, dev organizasyonda 4 torbadan 2'şer takımla kozlarını paylaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 maç yapacak. Devler Ligi'nde ilk hafta maçları ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Barcelona iç sahada

PSG deplasman

Aston Villa iç saha

Sporting deplasman

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Atletico Madrid deplasman

Liverpool iç saha

Aston Villa deplasman

Roma iç saha

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 1

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