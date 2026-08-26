Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Ismaila Sarr konusunda dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldız için Liverpool'un devreye girerek yaptığı yüksek teklifle transferi bitirmeye yaklaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...