Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Ismaila Sarr konusunda dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldız için Liverpool'un devreye girerek yaptığı yüksek teklifle transferi bitirmeye yaklaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...
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Yaz döneminde şimdiye kadar iki transfer gerçekleştiren Galatasaray'da rota, kanatlara yapılması plananan takviyeye çevrilmişti.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr oldu.
Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı aktarılırken Sarr'ın Crystal Palace yönetimine baskı yaptığı ve idmanlara çıkmadığı öne sürülmüştü.
Everton maçına da sakatlığını bahane ederek çıkmayan Senegalli oyuncunun transferinde ters köşe bir gelişme yaşandı.
Crystal Palace'ın Galatasaray'ın sunduğu iki teklifi reddettiği ve Premier Lig'den o takım ile masaya oturduğu ortaya çıktı.
LIVERPOOL TEKLİF SUNDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak üzere harekete geçti.
Liverpool, Brighton ile süregelen Yankuba Minteh pazarlıklarının tıkanmasının ardından rotasını Senegalli oyuncuya çevirdi.
Crystal Palace ile görüşmelerin sürdüğü aktarılırken Sarr için sunulan teklif de ortaya çıktı.
Liverpool, 28 yaşındaki forvet için Crystal Palace'a 60 milyon euro'ya yaklaşan bir teklif sundu.
TRANSFERİ HER AN AÇIKLANABİLİR
Bu rakamın Crystal Palace'ın talep ettiği bonservis bedeline denk olduğu ve transferde önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.