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Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Ismaila Sarr konusunda dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldız için Liverpool'un devreye girerek yaptığı yüksek teklifle transferi bitirmeye yaklaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Yaz döneminde şimdiye kadar iki transfer gerçekleştiren Galatasaray'da rota, kanatlara yapılması plananan takviyeye çevrilmişti.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr oldu.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Galatasaray'ın oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı aktarılırken Sarr'ın Crystal Palace yönetimine baskı yaptığı ve idmanlara çıkmadığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Everton maçına da sakatlığını bahane ederek çıkmayan Senegalli oyuncunun transferinde ters köşe bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Crystal Palace'ın Galatasaray'ın sunduğu iki teklifi reddettiği ve Premier Lig'den o takım ile masaya oturduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

LIVERPOOL TEKLİF SUNDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmak üzere harekete geçti.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Liverpool, Brighton ile süregelen Yankuba Minteh pazarlıklarının tıkanmasının ardından rotasını Senegalli oyuncuya çevirdi.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Crystal Palace ile görüşmelerin sürdüğü aktarılırken Sarr için sunulan teklif de ortaya çıktı.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

Liverpool, 28 yaşındaki forvet için Crystal Palace'a 60 milyon euro'ya yaklaşan bir teklif sundu.

Galatasaray'a Ismaila Sarr şoku! İmzaya gidiyor...

TRANSFERİ HER AN AÇIKLANABİLİR

Bu rakamın Crystal Palace'ın talep ettiği bonservis bedeline denk olduğu ve transferde önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

#Crystal Palace #Premier Lig #Everton #Liverpool #Fabrizio Romano #Galatasaray #Brighton #Ismaila Sarr
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