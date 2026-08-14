Trendyol Süper Lig'in 2026/2027 sezonu açılışında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonu açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekibi Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Victor Osimhen'in 53. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 59. dakikada Alexandros Kyziridis'in golüyle eşitliği yakalarken, 61. dakikada Jesus Ramirez ile öne geçti. Sarı-kırmızılılarda 90. dakikada tekrar Victor Osimhen sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Arca Çorum FK'de Alexandros Kyziridis 70. dakikada Yunus Akgün'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topa altıpasın gerisinde Osimhen hamle yaptı. Nijeryalı futbolcunun kafayla dokunduğu meşin yuvarlağı Arca Çorum FK defansı kale önünde son anda uzaklaştırdı.

15. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına savunma oyuncularından önce kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in yerden uzak köşeye gönderdiği sert şutta kaleci Felipe, uzanarak son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

34. dakikada ceza sahası sol çaprazında son çizgide topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını sağındaki Osimhen'e çıkardı. Golcü futbolcunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak savunmadaki Smolcic'e çarparak kornere çıktı.

39. dakikada Sane'den aldığı pası yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayakla kaleye gönderen Sara'nın sert şutunda kaleci Felipe, topu uzanarak çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

46. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası sağ çaprazında kaleci Felipe'den kurtaran Osimhen, meşin yuvarlağı dar açıdan filelerle buluşturdu: 1-0.

59. dakikada Arca Çorum FK, beraberliği buldu. Fredy'nin pasıyla sol kanattan içe doğru kateden Kyziridis'in ceza yayı gerisinden uzak köşeye kavisli sert şutta top filelere gitti: 1-1.

61. dakikada konuk ekip öne geçti. Çorum FK savunmasının gelişi güzel uzaklaştırdığı topa Ramirez, sarı-kırmızılı savunmacı Sanchez ile beraber koştu. Galatasaraylı oyuncunun pas hatası sonucunda rakip kaleye sokulan Ramirez'in ceza yayı içinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden ağlara yolladı: 1-2.

64. dakikada merkezden gelişen atakta Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Felipe, soluna uçarak topu çıkarmayı başardı.

Aynı dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda kaleci Felipe, bir kez daha meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

70. dakikada Çorum FK, 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Kyziridis, Yunus Akgün'ü faulle durdurdu. Yunus'un ayağına arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak, Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

82. dakikada Yunus Akgün'ün kale önüne yaptığı ortaya müsait durumda kafa vuruşunu yapan Osimhen'in şutunda top üstten auta gitti.

89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Felipe, şık bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen, topu kafayla kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.

Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Suat Güz

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 71 Lemina), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Jakobs (Dk. 71 Eren Elmalı), Sara, Torreira (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Sane (Dk. 89 Kaan Ayhan), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic (Dk. 76 Arda Şengül), Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler (Dk. 68 Thiam), Fredy (Dk. 76 Ahmed Ildız), Karlsbakk (Dk. 55 Diomande), Kyziridis, Ramirez

Goller: Dk. 53 ve 90 Osimhen (Galatasaray), Dk. 59 Kyziridis, Dk. 61 Ramirez (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK)

Sarı kart: Dk. 32 Yunus Akgün (Galatasaray)