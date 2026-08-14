Galatasaray-Arca Çorum FK maçında kırmızı kart itirazı!
Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşmasının 21. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Berat Özdemir, Torreira'nın ayak bileğine basması sonrası yerde kalırken, konuk ekip kırmızı kart itirazında bulundu. İşte o pozisyon...
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Galatasaray-Arca Çorum FK maçının 21. dakikasında konuk ekipte Berat Özdemir, orta sahanın solunda Lucas Torreira'nın ayak bileğine basması sonrası yerde kaldı. Arca Çorum FK oyuncuları ve yedek kulübesi, maçın hakemine kırmızı kart itirazında bulundu. İşte o pozisyon:
NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.