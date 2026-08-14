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Galatasaray-Arca Çorum FK maçında kırmızı kart çıktı!

Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşmasının 70. dakikasında konuk ekipte Alexandros Kyziridis, topla ilerleyen Yunus Akgün'ün aşil tendonuna bastı. Hakem, pozisyonun ardından Kyziridis'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. İşte o pozisyon...

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Galatasaray-Arca Çorum FK maçında kırmızı kart çıktı!

Galatasaray-Arca Çorum FK maçının 70. dakikasında konuk ekipte Alexandros Kyziridis, topla birlikte ilerleyen Yunus Akgün'ün aşil tendonuna bastı ve doğrudan kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon:

Galatasaray-Arca Çorum FK maçında kırmızı kart çıktı! - 1

NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

#Arca Çorum FK #Galatasaray #Yunus Akgün
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