Galatasaraylı taraftarlardan yönetime sert tepki! İstifaya çağırdılar
Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın Arca Çorum FK karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.
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Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Arca Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin, Jesus Ramirez ile maçta 2-1 öne geçmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratında bulunarak tepki gösterdi.