CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaraylı taraftarlardan yönetime sert tepki! İstifaya çağırdılar

Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın Arca Çorum FK karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaraylı taraftarlardan yönetime sert tepki! İstifaya çağırdılar

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Arca Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin, Jesus Ramirez ile maçta 2-1 öne geçmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratında bulunarak tepki gösterdi.

#Trendyol Süper Lig #Arca Çorum FK #Galatasaray
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
G.Saray-Çorum FK maçında kırmızı kart çıktı!
G.Saray-Çorum FK maçında kırmızı kart çıktı!
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
Sonraki Haber
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!