Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"MOURINHO'YU HİÇ DİKKATE ALMADIK"

Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması; Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şimdi aynı şeyi diyemiyoruz. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası... Herkesin bir stili var. Saygı duyuyorum. İlk defa Türkiye'de yaşanmadı bu, İngiltere, İspanya, İtalya'da da bu yaşandı. Ona adapte olmanız, neler karşınıza geleceğinizi bilmelisiniz. Onu hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, çok önemli bir teknik direktör. Fenerbahçe maçından sonra fiziki saldırı oldu ama bunu hiç uzatmayalım dedik. Bu senenin kazanı, herkesin gözünde Galatasaray. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşecektir.

OKAN BURUK'TAN 'THE WINNER ONE' GÖNDERMESİ

Bu lakabı çok sevdim. Futbolculuğumda çok kazandım, teknik direktörlüğümde de böyle devam ediyor. Kazandığımız şampiyonluklarla kazanan takım, kazanan hoca olduğumuzu gösterdik. Galatasaray kazandığı için Okan Buruk 'kazanan' oluyor aslında.