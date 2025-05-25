Spor yazarlarından Göztepe-Galatasaray maçı değerlendirmeleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmaya dair dikkat çeken yorumlarda ve tespitlerde bulundu. İşte spor kalemlerinin değerlendirmeleri...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2025- 09:06