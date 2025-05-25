Spor yazarlarından Göztepe-Galatasaray maçı değerlendirmeleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları da bu karşılaşmaya dair dikkat çeken yorumlarda ve tespitlerde bulundu. İşte spor kalemlerinin değerlendirmeleri...
Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuracaklarının sözünü verdi. Şampiyon olan kadrodan bir çok oyuncuyla yollar ayrılacak. Efsane Muslera evine dönecek, Mertens de Galatasaray sevgisi içinde futbol hayatına nokta koyacak. 2024-25 sezonu Mertens için bence çok özel oldu. Çünkü Belçikalı yıldızın formasını giydiği PSV, Napoli ve G.Saray şampiyonluklar yaşadı.
Okan Buruk, yeni sezon için kadroyu yaparken transfer edilecek oyuncuların rekabet ortamında yer alması gerektiğine dikkat etmeli. İki örnek vereceğim: 1- Göztepe karşısında önemli kurtarışlar yapan kaleci Günay, Galatasaray kalesini koruma konusunda güven tazeledi. 2- Alman Milli Takımı'nda oynamış Kerem Demirbay 4 kritik hata yaptı. 4'ü de Galatasaray kalesinde ciddi hata oldu. Kerem rekabete giremeyeceğinin sinyallerini verdi.
Ahmet Kutucu bal yapmayan arı gibi. Berkan Kutlu ise sadece çalışkanlığıyla öne çıktı, oyuna yaratıcılık koyamadı. Jacobs böyle oynayacaksa hızıyla G.Saray'a ciddi katkı sağlar. Frankowski soru işareti olmaya devam ediyor. Morata tam bir takım oyuncusu. Savunmaya yardım ediyor, çok çalışıyor, rakibi gücü yettiğince kovalıyor. Hızlı hücumlarda etkili değil. Kulübeden katkı sağlayabilir. Davinson Sanchez, Galatasaray'ın lideri gibi oynadı. Savunmada, müthiş müdahalelerde bulundu. Galatasaray adına gecenin güzelliği Kaan'ın frikikten attığı jeneriklik goldü.
REHA KAPSAL - DEHA!
Şampiyon Galatasaray'ı eksik kadrosuna rağmen İzmir'de taraftarı beklendiği gibi büyük bir ilgili ile karşıladı. Maç her iki taraf için de formalite ama saha içi mücadelesi gayet iyiydi. Sarı-kırmızılıların bu sezonki performansını ve diğer takımlara göre farkını değerlendirmek gerekirse bir takım şampiyonluk istiyorsa söz ve eylem birliği şart. Laf başka iş başka olmaz. Galatasaray bunu son senelerde mükemmel bir şekilde sahaya yansıtıyor. Bu da başarının en önemli konu başlıklarından birisi.
Galatasaray'ı yenmek için şampiyonluğa oynayan takımlar Galatasaray'dan Daha Planlı Daha Organize Daha Güçlü Daha Tutkulu Daha Disiplinli Daha İyi Daha Konsantrasyonlu Daha Zihinsel olarak Dayanıklı Olmanız Gerekir Değilsiniz....
MUSTAFA ÇULCU - DAHA İYİ OLACAK
Büyük bir rotasyonla gelinen Göztepe deplasmanında Galatasaraylı oyuncuların belli ki ayakları sahada akıllar şampiyonluk kutlamalarında. Dört gün ara ile gelen önce kupa sonra lig şampiyonluğu sonrasında bu maça motive olmak elbette zor. Ancak keyif alarak çifte kupalı şampiyon takım özgüveni ile rahat oynuyorlar.
Göztepe ilk yarıda kendi açısından rekor seviye sayılacak rakip ceza alanında 26 kez topla buluştu 15 şut ile rakip kaleyi yokladı. Romulo vurmakta gecikince Cuesta'nın önlediği ve Kerem'in direkten dönen şutu ilk yarının önemli pozisyonlarıydı. Açık futbol ikinci yarıda da karşılıklı ataklarla devam etti. Ahmet Kutucu çok istekli o kadar... Sanchez savunmanın en büyük güvencesi.
Kaan Ayhan'ın müthiş vuruşu ve Morata'nın golleri ile galibiyet geldi. Batuhan Kolak amatör futboldan gelen 29 yaşında babadan hakem. İyi bir hakemlik kumaşına sahip temposu ve yer alması iyi. Her zaman söylerim; biyolojik babalar doğal mentördür hakem olan evlatlarına olumlu katkı sağlarlar. Esas tehlike manevi babalardır! Maçın başında Cuesta'yı sözlü ikazı yerindeydi. Koray'a yapılan faulde Göztepe atağını avantaja bırakması ve Göztepe'nin penaltı beklediği Kerem-Dennis pozisyonunda devam kararı oyuncularla iletişimi oyun kontrolü ve güven açısından doğru ve de olumluydu.
Galatsaray'ın penaltı beklediği Ahmet Kutucu Nielsen pozisyonunda atağın başlangıcında Ahmet ofsayttı. Sonucu önceden bilinen karar olarak Yerli VAR-ŞOV incelemesi oldu. Göztepe'nin iptal edilen golünde Kubilay ofsayt iptal doğru. Kaleci Lis-Ahmet pozisyonuna bariz gol şansı diyenler olacaktır. Yorum gerektiren bir pozisyon hakemin sarı kartına saygı duyalım. Batuhan Kolak şans buldukça daha da iyi hakem olacak.