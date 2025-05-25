Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğunu ilan ederek toplamda 25 şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızını takan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da ayrılık! Beklentileri karşılayamamıştı
Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmayı amaçlamayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan isimle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Önümüzdeki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasından başlayacak sarı-kırmızılılarda, hedef Devler Ligi'nde de başarılı olabilecek bir kadro kurmak. Önceki senelerde transferleri son günlere bırakan ve Avrupa kupaları ön elemelerinde sorun yaşatan Galatasaray, bu sefer işleri sıkı tutmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda performansından memnun olunmayan oyuncuları da elden çıkararak bütçe yaratmayı hedefleyen Cimbom, hareket geçti.