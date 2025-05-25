Galatasaray'da ayrılık! Beklentileri karşılayamamıştı

Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmayı amaçlamayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan isimle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2025- 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025- 10:03