RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in takımdaki geleceğine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o ifadeler...

"BENZERİNİ ICARDI'DE DE YAŞADIK"

"Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.

Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."