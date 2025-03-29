Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir derbi bekliyor. Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray’ı Vodafone Park’ta ağırlıyor. Son iki maçında mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor. 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, derbide moral bulmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise ligde namağlup yoluna devam ediyor. 71 puanla liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılılar, zorlu Beşiktaş deplasmanında hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında gözler Dolmabahçe'ye çevrildi. Kritik haftada, Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, son iki maçta yaşadığı mağlubiyetlerin ardından taraftarı önünde çıkış yakalamayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanarak moral bulmak isteyen Beşiktaş, ezeli rakibini mağlup edip beklenmedik puan kayıplarının ardından moral bulmayı amaçlıyor. Okan Buruk yönetiminde namağlup ilerleyen Galatasaray ise zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıktı. 71 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Dolmabahçe'den üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇINI HABERİMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CIRO IMMOBILE YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbide ilk 11'de şans vermediği İtalyan futbolcu, bu sezon üçüncü kez yedek soyundu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Immobile, son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

SOLSKJAER'DEN SANTRFORSUZ FORMASYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı.

Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi.

Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

JONAS SVENSSON İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ESKİ HAKEM URS MEIER, TÜPRAŞ STADI'NDA

Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını paylaşarak "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerine yer verdi.

Meier'in, derbiyi Serdal Adalı ile izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübünün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden olmuştu.

DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

23. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Joao Mario'dan orta sahanın solundan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Rafa Silva, altıpas köşesinde Sanchez'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.

30. dakikada ceza sahası sol çaprazından Eren Elmalı'nın penaltı noktasının yakınına çıkardığı topu Torreira kontrol ettikten sonra yayın üzerindeki Sara'ya çıkardı. Oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Emirhan Topçu'nun savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Muçi, Frankowski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyonda Frankowski'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu inceleyen Yasin Kol, sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı pasla kaleyi cepheden gören noktadan yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkaran Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Derbi maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.