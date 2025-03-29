Beşiktaş taraftarından Galatasaraylı teknik ekibe tepki!

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı taraftarlardan bir bölümü, maçı basın tribününden takip eden Galatasaraylı teknik ekibe tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2025- 20:44