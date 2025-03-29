Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın 34. dakikasında Frankowski kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, 34. dakikada kritik bir kırmızı kart kararı çıktı.

Galatasaraylı oyuncu Przemysław Frankowski, Beşiktaş'ın genç yıldızı Ernest Muçi'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak, Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girerek hakemi pozisyonu yeniden incelemeye davet etti.

VAR ekranından pozisyonu tekrar izleyen Yasin Kol, Frankowski'nin bariz gol şansını engellediğine karar vererek sarı kartı iptal etti ve Polonyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.

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GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR