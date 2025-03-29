Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇA HIZLI BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, karşılaşmaya etkili başladı. 4. dakikada Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Gedson Fernandes'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 23. dakikada siyah-beyazlılar aradığı golü buldu. Joao Mario'nun pasıyla ceza sahasına giren Rafa Silva, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI, TORREIRA UZAKTAN AFFETMEDİ

36. dakikada Galatasaray, 10 kişi kaldı. Muçi'ye yaptığı müdahale sonrası önce sarı kart gören Frankowski, VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45. dakikada ise Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından çektiği mükemmel şut ağlarla buluştu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GEDSON FERNANDES'TEN GALİBİYET GOLÜ

46. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

66. dakikada Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario, sağ çaprazdaki Gedson Fernandes'e pasını aktardı. Portekizli oyuncunun bekletmeden yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

79. dakikada hızlı gelişen atakta Joao Mario, sol kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Rashica'ya aktardı. Kosovalı kanat oyuncusunun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza yayından yaptığı vuruşta da meşin yuvarlak, Rashica'ya çarpıp auta gitti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken Galatasaray 71 puanda kaldı. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 6'ya indi. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak, Galatasaray ise haftayı bay geçecek.