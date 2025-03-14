Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.

RAMS Park'ta yapılan maçta topun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikada çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Galatasaray, pozisyon zenginliği olmamasına rağmen 30 ve 45+3. dakikalarda Victor Osimhen, 45. dakikada ise penaltıdan Alvaro Morata'nın attığı gollerle devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray'da yine sahneye Osimhen çıktı. Tecrübeli santrfor, 52. dakikada kendisinin 3'üncü, takımının 4. golünü kaydetti. Kalan bölümde iki takımın da gol sevinci yaşatamadığı maç Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'deki 22. galibiyetini elde etti. Beş beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, namağlup ünvanını korurken puanını 71'e yükseltti.

Antalyaspor ise ligde 12. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI ÇİFT HANE

Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Haftaya 68 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u farklı geçerek puanını 71'e yükseltti. Galatasaray, 2 maç eksiğiyle 61 puanı olan ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 10 puanlık fark attı.

Karşılaşmanın bitiminden sonra stat hoparlörlerinden Ceza'nın "Fark var" şarkısı çalınarak rakiplerine gönderme yapıldı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, 16 Mart Pazar günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça taşıdı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu maçlarda 23. galibiyetini alan Galatasaray, 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

LİGDE 9 MAÇ SONRA FARKLI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçın ardından 2 ve üstü farkla galibiyet aldı.

Son dönemde maçları tek farklı skorlarla ve zorlanarak kazandığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Son farklı galibiyetini 17. haftada 5-1'lik skorla Bellona Kayserispor karşısında alan Galatasaray, sonrasındaki 9 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu galibiyetlerin tamamını tek farklı kazanarak elde etti.

Not: Ligin 23. haftasında Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken yarıda kalan ve sarı-kırmızılı ekibin lehine 3-0 hükmen sonuçlanan Adana Demirspor müsabakası değerlendirmeye alınmamıştır.

LİGDE 9. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 9. kez kalesinde gol izni vermedi.

Ligde geride kalan bölümde kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'un fileleri havalandırmasına engel oldu. Galatasaray, bu müsabakayla ligde kalesini gole kapattığı maç sayısını 9'a çıkardı.

OKAN BURUK, ANTALYASPOR'A LİGDE YİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 14. maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 6 maçı da kazandı.

OKAN BURUK, EMRE BELÖZOĞLU'NA KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 4. kez birbirine rakip oldu.

Daha önceki maçları 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Okan Buruk, dördüncü randevudan da 4-0'lık zaferle ayrıldı.

Toplamda 15 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.

OSIMHEN, "HAT-TRİCK" YAPTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı 3 golle galibiyette başrolü oynadı.

Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki santrfor, Antalyaspor karşılaşmasıyla Galatasaray'da 30. resmi maçına çıktı. Mücadelenin 30, 45+3 ve 52. dakikalarında ağları havalandıran Osimhen, Süper Lig'deki 22. maçında 20 gole ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran tecrübeli golcü, resmi maçlardaki gol sayısını 26'ya taşıdı.

Bu sezon 7 müsabakada 2, 11 mücadelede ise tek gol kaydeden Osimhen, ilk kez "hat-trick" yaptı. Maçın bitmesinin ardından müsabaka topu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından Osimhen'e götürüldü.

Nijeryalı yıldız, maçın ardından taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet üçlüsü tezahüratını Barış Alper Yılmaz ile birlikte başlattı.

OSIMHEN, GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Ligde forma giydiği 22 müsabakada 20 kez fileleri havalandıran Osimhen, RAMS Başakşehir formasıyla 18 golü bulunan Krzysztof Piatek'i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY, VAR İLE PENALTI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesiyle penaltı kazandı.

Mücadelenin 41. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Davinson Sanchez'in kafayla vurduğu top, Ramzi Safuri'den döndü. Maçı devam ettiren hakem Ozan Ergün, VAR'daki Lawrence Visser'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi.

Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit eden Ergün, penaltı noktasını gösterdi.

OSIMHEN'DEN MORATA'YA PENALTI JESTİ

Gol krallığı yarışındaki Victor Osimhen, kazanılan penaltıyı takım arkadaşı Alvaro Morata'ya bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon penaltılarını kullanan Nijeryalı yıldız, mücadelenin ilk yarısında kazanılan penaltıda topu Morata'ya teslim etti. İspanyol yıldız, beyaz noktada hata yapmadı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Osimhen, Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçında da penaltıyı İspanyol futbolcunun kullanmasını istemiş, Morata, RAMS Park'ta çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmıştı.

Bu golle Alvaro Morata, ligde sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4. maçında ikinci golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan İspanyol yıldızın toplam gol sayısı 3'e yükseldi.

TARAFTARLARDAN OKAN BURUK'A DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'a büyük sevgi gösterinde bulundu.

RAMS Park'ta kale arkasında bulunan ultrAslan taraftar grubu, müsabakanın son anlarında Okan Buruk lehine tezahüratlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinden çıkarak taraftarları selamladı.

DERBİYE TAM KADRO ÇIKACAK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Beşiktaş derbisinde tam kadro mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçıyla cezalarını doldurdu. Akdeniz temsilcisiyle yapılan müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

Galatasaray'da milli maç arasında Ismail Jakobs'un da sakatlığını atlatarak takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, milli takıma gidecek oyuncularının sakatlık yaşamaması durumunda Beşiktaş derbisinde tam kadro sahaya çıkabilecek.

OSIMHEN'İN FORMASI MİNİK TARAFTARA GİTTİ

Müsabakayı 3 golle tamamlayan Victor Osimhen'in formasını yaklaşık 10 yaşlarındaki bir taraftar kaptı.

Maçın 68. dakikasında oyundan çıkan Osimhen, yedek kulübesine geldiği sırada sahaya atlayan minik taraftar yıldız futbolcuya ulaşmaya çalıştı. Yıldız golcü, görevlilerin önlediği minik taraftara formasını hediye etti.