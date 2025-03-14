Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik."

"Fenerbahçe'nin maçı eksik ama 10 puan öndeyiz. Onlar oynayacak şimdi."

"Derbilerde, büyük maçlarda deplasmanda bile olsak, atmosfer iyiyse, iyi şeyler yaptık. %100 konsantre olmadığımız farklı atmosferlerde zorlandık. Osimhen, Davinson ve Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız."