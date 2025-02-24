Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun söylemleri hakkında şikayetçi olunacağını bildirdi.

İşte o açıklama:

Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü