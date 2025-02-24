Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya flaş ifadelerde bulundu.
İşte o açıklamalar:
"Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!"
🗣️ Okan Buruk: Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin! pic.twitter.com/cppU2xPZsS— Sabah Spor (@sabahspor) February 24, 2025