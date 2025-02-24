Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dış basına da yansıdı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. 55 yıl sonra yabancı hakemin yönettiği bu mücadele sonrası dış basında ise dikkat çeken başlıklar atıldı. İşte o manşetler... GS - FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2025- 01:05