TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a elendi. Cimbom'da Avrupa defterinin kapatılmasının ardından futbolcular kadar yöneticiler de eleştirildi. Sarı kırmızılılarda yapılan transfer hatalarına dert yanılırken, sezon başında takıma katılan o ismin bileti de kesildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 11:38