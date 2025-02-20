Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turundaki rakibi AZ Alkmaar'ı RAMS Park'ta ağırladı.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden sarı kırmızılılar, rövanş maçında aradığı mucizeyi gerçekleştiremedi.

Maç 2-2 eşitlik ile biterken eşleşmenin toplam skoru 6-3 oldu ve AZ Alkmaar, son 16 biletini alan taraf oldu. İşte maçtan önemli dakikalar…

GÜNAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Maçın başlama dakikalarında tehlikeli gelen AZ Alkmaar'a Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç geçit vermedi.

SALLAI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ

FARK 2'YE ÇIKTI

OSIMHEN'DEN HIZLI CEVAP

Victor Osimhen, Kasius'un golünden dakikalar sonra AZ Alkmaar filelerini havalandırarak farkı 1'e indirdi ve bu gol ile birlikte UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

SALLAI SAHNEDE

Dakika 70'de Sallai'nin golü ile maçta eşitlik sağlandı. Eşleşmenin skoru ise 6-3'e geldi.