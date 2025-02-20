Temsilcimiz Galatasara UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler 4-1'in rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Temsilcimiz Galatasara UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'ı konuk etti.

Sarı-lacivertliler 4-1'in rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu."

"Davinson'u bir sonraki maçta korumak için aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık tehlikesi olmaması için dışarı aldım"

"İkinci yarı daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalışırken kalemize ilk gelen top oldu. 2-2'ye gittik ama çok pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışları oldu. Çok başarılı maç çıkardı."