Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Kaan, Jelert, Sallai, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen, Morata.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Nabil, Aymbetov.

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet ve 3 beraberlikle topladığı 57 puanla ligde lider olarak bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonrası aldığı 5 puanla son sırada yer alıyor. Lider ve lig sonuncusunun karşı karşıya geldiği maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 42'NCİ MAÇ

İki takım bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 23 kez galip gelirken, Adana Demirspor 9 kez kazanmayı başardı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Aslan'ın 72 golüne, Adana ekibi 33 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

OSIMHEN'DEN LİGDE 12 GOL

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 54 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 12 golle takımını sırtlıyor.

4 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, sarı kart cezasından dolayı forma giyemedi. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu ise sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde 24'üncü hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

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