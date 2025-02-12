Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde Trabzonspor'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Eren Elmalı için resmi sosyal medya hesabından bir transfer videosu yayınladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı ara transfer döneminin son gününde 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki futbolcunun transferini, resmi sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu. 'Hedef25 yolunda çizgimiz net' başlığıyla paylaşılan videoda, 16 Aralık 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Eren Elmalı'nın çizgiden çevirdiği ve topun dışarı çıkıp çıkmadığı oldukça tartışılan o pozisyona bir gönderme yapıldı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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