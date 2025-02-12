G.Saray-Adana Demirspor maçında yaşananların ardından daha da fazla gündeme gelen Danimarkalı hakem Jakob Sundberg ile ipler koptu. 35 yaşındaki hakem, maçın 12. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunda orta hakem Oğuzhan Çakır'ın kararına katıldığı iddiasıyla çok tartışıldı. Mertens'in yerde kalmasında orta hakem Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündemin en çok konuşulan ismi olan Sundberg'e TFF kırmızı kart gösterdi. Sabah'ın haberine göre, "Bir daha gelme" diyerek deneyimli hakeme veda edildi.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA VAR'DAYDI

35 yaşındaki Sundberg, bu sezon ülkesinde 8 lig maçında görev yaparken Avrupa'da ise 1 Konferans Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi, 1 de UEFA Uluslar Ligi mücadelesi yönetti. Danimarkalı hakem, Türkiye'de ise G.Saray-Adana Demirspor maçının yanı sıra Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında da VAR'daydı.

FIRTINA KOPACAK

Olaylı maç ve sonrasındaki gelişmelerin ardından gözler de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün düzenleyeceği toplantıya çevrildi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında yapılacak toplantıda MHK'den ve diğer kurumlardan gelecek raporlar incelenecek ve buna göre de G.SarayAdana Demirspor maçı ile ilgili yol haritası çizilecek.

CEFERIN İLE CENEVRE'DE BULUŞTU

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün UEFA Başkanı Ceferin ile yemekte buluştu. Haftalar önce planlanan ve Cenevre'de yapılan görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, TFF Başkanı'nın özellikle yabancı hakemle ilgili konuşma gerçekleştirdiği öğrenildi.