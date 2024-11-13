GALATASARAY HABERİ - Dünya devi Davinson Sanchez'i istiyor! Osimhen'in bonservisi...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Davinson Sanchez için Dünya devi resmen devreye girdi. Sarı-kırmızılıların bonservis konusunda nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu olurken ara transfer döneminde en az 25-30 milyon Euro'luk teklif gelmesi bekleniyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2024- 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024- 10:19