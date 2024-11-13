Galatasaray'da Pogba sürprizi! İşte Okan Buruk'un transfer kararı

Mart ayında sahalara dönüş yapacak olan Paul Pogba ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız yıldızın, Juventus'tan ayrılacağı ve kendisine yeni takım aradığı haberleri basına yansımıştı. Pogba'nın menajerinin temas kurduğu kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi. İşte gündem yaratan transfer sürprizinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2024- 06:40