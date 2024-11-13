Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN BİLDİRİ:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

SAMSUNSPOR MAÇINA DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'de Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş, Elfsborg ve Tottenham maçlarını kaçıran Ismail Jakobs, Samsunspor karşılaşmasıyla takımda dönmüştü.

Bu maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu devre arasında kenara gelmiş ve yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.