Galatasaray'da, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu. Yıldız oyuncunun yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SEZONU KAPATTI!

Öte yandan Mauro Icardi'nin sakatlığının uzun süreceği ve sezonu kapattığı belirtildi.

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