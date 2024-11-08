Galatasaray'da, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
SEZONU KAPATTI!
Öte yandan Mauro Icardi'nin sakatlığının uzun süreceği ve sezonu kapattığı belirtildi.
G.SARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI!
Geçmiş olsun Mauro! 💛❤️ Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! 💪 pic.twitter.com/wGJ8JB62VR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024
💥 MAURO ICARDI SEZONU KAPATTI! 👨⚕️ Prof. Dr. Mehmet Erdil: Ön çapraz bağı kopan bir futbolcunun sahalara dönmesi minimum 6-9 ayı buluyor, dolayısıyla sezonu tamamlaması pek mümkün değil. pic.twitter.com/dvJXN9xBSE— A Spor (@aspor) November 8, 2024