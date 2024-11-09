Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 91-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 3 galibiyete ulaşırken; Beşiktaş, 2'nci kez sahadan mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Galatasaray'da 31 sayı kaydeden Otis Livingston oldu.

Sarı-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Mersin Spor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise evinde Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Alper Gökçebel

GALATASARAY: Livingston 31, Palmer Jr 17, Göksenin Köksal, Delgado 10, Blumbergs 5, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 9, Samet Geyik, Efianayi

BEŞİKTAŞ: Needham 19, Allman 5, Sleva 11, Mathews 14, Kerem Konan 6, Berk Uğurlu 4, Martin 7, Morgan 6, Terry 13, Yiğit Arslan 3

1'İNCİ PERİYOT: 25-27

DEVRE: 46-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71