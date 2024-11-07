GALATASARAY HABERLERİ | Icardi stadyumdan böyle ayrıldı! İşte son hali...
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi, stadyumdan böyle ayrıldı. İşte detaylar...
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