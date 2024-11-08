GALATASARAY HABERİ | Mauro Icardi ne zaman formasına kavuşacak? Ünlü doktor açıkladı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin sakatlığı ise moralleri bozdu. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı bulunan yıldız futbolcunun ne zaman sahalara geri döneceği merak edilirken, A Spor'a konuşan Prof. Dr. Mehmet Erdil, Icardi'nin formasına ne zaman kavuşacağı ile ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2024- 21:03 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024- 21:08