GALATASARAY HABERİ | Mauro Icardi'nin sakatlığı ne kadar sürecek? Ünlü doktordan flaş açıklama!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin sakatlığı ise moralleri bozdu. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı bulunan yıldız futbolcunun ne zaman sahalara geri döneceği merak edilirken, A Spor'a konuşan Prof. Dr. Mehmet Erdil, Icardi'nin formasına ne zaman kavuşacağı ile ilgili açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...
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