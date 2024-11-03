Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Tottenham'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un planları

Galatasaray Tottenham'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un planları Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham ile oynayacağı mücadele öncesi mutlak hedefini 3 puan olarak belirledi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kritik maçtaki sistemini belirlemek için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2024- 06:40









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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, planlarını hazırlıyor. Ligde haftayı BAY geçen Aslan tamamen bu maça konsantre oldu. Okan Buruk, 3'lü ve 4'lü formasyonlar üzerinde duruyor. Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi iki güçlü forvetin olması Buruk'un elini güçlendiriyor.

ICARDI'YE ÖZEL ROL Icardi-Osimhen ikilisi üzerine en doğru formasyonu kurmak isteyen Galatasaray'ın teknik heyeti, 4-2-3-1 oynanması halinde İcardi'ye yeni bir rol verecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre Arjantinli yıldız daha serbest bir rolde ve geride ofansif oyun kurucu gibi yer alacak. Osimhen de en ileri uçta oynayacak. Çift forvete dönüldüğünde ikili Beşiktaş derbisindeki gibi forma giyecek.