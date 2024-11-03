Galatasaray Tottenham'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un planları
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham ile oynayacağı mücadele öncesi mutlak hedefini 3 puan olarak belirledi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, kritik maçtaki sistemini belirlemek için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, planlarını hazırlıyor. Ligde haftayı BAY geçen Aslan tamamen bu maça konsantre oldu. Okan Buruk, 3'lü ve 4'lü formasyonlar üzerinde duruyor. Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi iki güçlü forvetin olması Buruk'un elini güçlendiriyor.
ICARDI'YE ÖZEL ROL
Icardi-Osimhen ikilisi üzerine en doğru formasyonu kurmak isteyen Galatasaray'ın teknik heyeti, 4-2-3-1 oynanması halinde İcardi'ye yeni bir rol verecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre Arjantinli yıldız daha serbest bir rolde ve geride ofansif oyun kurucu gibi yer alacak. Osimhen de en ileri uçta oynayacak. Çift forvete dönüldüğünde ikili Beşiktaş derbisindeki gibi forma giyecek.
SARA'NIN ÖNEMİ BÜYÜK
Son haftaların formda yıldızı Gabriel Sara da Tottenham karşılaşmasında Okan Buruk'un en büyük kozlarından olacak. Brezilyalı orta saha 8 numarada defans-hücum arası bağlantıyı kuracak. Sara'nın duran toplardaki başarısı da Tottenham önünde en güçlü hamle haline gelecek. 25 yaşındaki futbolcu, takımın dikine oynamasında da etkili olacak.
YUNUS AKGÜN'E GÖREV
Sezonun flaş yıldızlarından Yunus Akgün, Tottenham karşısında yine teknik ekibin en güvendiği isimlerden olacak. Geçen sezon Championship'te Leicester City'de başarı kazanan Yunus, Premier Lig'de olmasalar da Lig Kupası ve FA Kupası'nda Chelsea ile Liverpool gibi takımlara karşı forma giymişti. Ada'daki tecrübesi de Yunus Akgün için artı olacak.
DAVINSON'UN ÖZEL MAÇI
Tottenham karşısında önemli bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'da gözler Davinson Sanchez'de olacak. Kolombiyalı stoper eski takımına karşı bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. Beşiktaş derbisinde etkili bir performans gösterip gol atan Davinson Sanchez, Okan Buruk'un en önemli kozlarından biri. 28 yaşındaki stoper 2017-2023 yılları arasında Tottenham'da oynamıştı.
CITY'Yİ YENDİLER
Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda evinde Manchester City'yi 2-1 yenerek dikkat çekti. Londra temsilcisi, Sarr ve Timo Werner'in golleriyle önemli bir galibiyet aldı.Bu arada Tottenham'da Van de Ven sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçını kaçıracak.