Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında evinde PAOK'u konuk etti. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Maç sonunda Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında evinde PAOK'u konuk etti. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

Maç sonunda Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. İ

İŞTE OSIMHEN'İN AÇIKLAMALARI:

"HİSSEDİYORUM, GOLÜM ÇOK YAKIN"

Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor."

"GOLDEN SONRA ÇALAN ŞARKI..."

"Golden sonra çalan şarkı, spor salonunda dinlediğim bir şarkı. Lille'den kalma. Takımdaki Türk arkadaşımdan kalma, ondan duymuştum. Her golden sonra bunun çalması çok heyecan verici olacak."