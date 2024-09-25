Yaz transfer sezonunda Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan 11 milyon euro bonservis karşılığı Benfica'ya transfer olan ve yeni takımında süper bir başlangıç yapan milli futbolcu büyük yankı uyandırdı. Portekiz ekibi ise yaptığı bir paylaşımda Galatasaray'a teşekkür etti. İşte detaylar...

Transfer olduğu Benfica'da harika bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu son olarak Boavista maçında yıldızlaştı. Benfica'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada yaptığı iki asistle büyük alkış toplayan milli futbolcu, Portekiz'de büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Takvim'de yer alan habere göre Benfica kulübü dün Kerem'le ilgili paylaşımında Galatasaray'a da gönderme yaptı. Paylaşımda, "Minimum maliyet, maksimum performans. Çok teşekkürler Galatasaray" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Benfica kariyerine süper bir başlangıç yapan Kerem 3 maçta 2 gol ve 2 asiste imza attı.