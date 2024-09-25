Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Maç sonrasında Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İşte Kaan Ayhan'ın açıklamaları:

"SAHAYA ADIMIMI ATTIĞIMDA..."

Öncelikle takım arkadaşlarımı ve taraftarı tebrik ederim. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Kişisel oyunuma veya duygularıma gelince; kaptan olarak hazırlanmaya çalıştım. Bu kadar yoğun duygu ve önemli bir gün olacağını düşünmemiştim. Sahaya ilk adımı attığımda çok duygulandım. Bunu bozabilecek tek şey, kazanmamak olurdu."

"SAKATLIĞIM YOK"

"Sakatlığım yok, sadece yorgunluk. Her üç günde bir maç yapıyoruz ve sağ beke de yeni yeni alışınca yorgunluk oluyor. İnşallah Kasımpaşa maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız."