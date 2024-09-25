UEFA Kadınlar Ligi 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Slavia Prag'a konuk oldu. Uzatmalara giden maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

UEFA Kadınlar Ligi 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Slavia Prag'a konuk oldu.

Eşleşmenin ilk karşılaşması İstanbul'da 2-2 sona ermişti.

Uzatmalara giden 2. maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

Çekya ekibinin tek golünü 32. dakiakda Eda Karataş (K.K,) kaydetti.

Cimbom'da ise sahneye 50. dakikadad Berna Yeniçeri ve 101. dakikada Nazlıcan Parlak çıktı.

GALATASARAY'DAN BİR İLK

Bu galibiyetin ardından ilk kez bir Türk kulübü, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: