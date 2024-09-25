Okan Buruk: Üç forvet oynayabiliriz

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında PAOK'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Maç sonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"OYUNCULARIMIN ÖZ GÜVENİ ÇOK YÜKSEK"

"Benim ve oyuncuların öz güveni çok yüksek. Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan hiç etkilenmedi. hep zorluk olacak, Galatasaray çok büyük bir camia. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor."

"4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANMAK ÖNEMLİ"

"4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Bu maç en iyi oyundu. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli."

"OYNAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIMIZ"

"Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları, oyuncuları keyif veriyor. Ben de oyuncuyken bundan keyif alırdım."

"ÜÇ FORVET OYNAYABİLİRİZ"

"Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Bundan sonraki maçlar için bunları düşünüyoruz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz."