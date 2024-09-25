GOL | Slavia Prag 1-2 Galatasaray
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Nazlıcan Parlak'ın 101. dakikada attığı golle Slavia Prag deplasmanında 2-1 öne geçti.
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