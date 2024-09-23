Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı. Sabah'ın haberine göre, oyuncuların coşkusu rekor primle katlandı. Bu arada teknik heyet de futbolcuları 1 gün izinle ödüllendirdi. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçının hazırlıklarına bu akşam Florya'da başlayacak. Galatasaray'da cezalı Fernando Muslera ve tedavisi tamamlanan ancak fiziki açıdan hazır olmayan Ziyech dışında eksik bulunmuyor.