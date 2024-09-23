Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı ve takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı. Sabah'ın haberine göre, oyuncuların coşkusu rekor primle katlandı. Bu arada teknik heyet de futbolcuları 1 gün izinle ödüllendirdi. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçının hazırlıklarına bu akşam Florya'da başlayacak. Galatasaray'da cezalı Fernando Muslera ve tedavisi tamamlanan ancak fiziki açıdan hazır olmayan Ziyech dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray'da pamuk eller cebe! Derbiden sonra futbolculara müjde
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mcüadele için stadyuma gelmeyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, zorlu karşılaşmanın ardından soyunma odasını arayarak müjdeli haberi futbolculara verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 23.09.2024- 06:40