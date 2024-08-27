Buruk: Birinci sorumlu benim!
Okan Buruk: Icardi ve Batshuayi en uçta olacak!
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | 26 Ağustos
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