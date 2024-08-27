UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Young Boys'la karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti. İşte G.Saray-Young Boys maçının tüm detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Y. Boys'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Alan Virginius kaydetti. Ayrıca Cimbom'da Fernando Muslera da aynı dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da 3-2 kaybeden Cimbom, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.

BATSHUAYI İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Batshuayi, bu sezon ilk kez bir maçta 11 başladı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynanan 3 resmi müsabakada 3 kez gol sevinci yaşadı. Young Boys ile oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 mağlup olduğu ilk maçta da Aslan'ın golleri Batshuayi'den gelmişti.

OKAN BURUK VE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi maçında oynanan Sparta Prag karşılaşması sonrası aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu müsabakada da sahada yerini alamadı. Cezası tamamlanan 50 yaşındaki teknik adam, bir sonraki Avrupa mücadelesinde takımın başında olacak. Buruk'un cezasından dolayı bu maçta takımın başında Teknik Sorumlu İrfan Saraloğlu yer aldı. Ayrıca Young Boys ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine de Kaan Ayhan 11'de başladı.

FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'i de unutmadı. Karşılaşma öncesi "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazan pankartlar açıldı.

SVEN-GÖRAN ERİKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU

Dün yaşamını kaybeden efsane teknik direktör Sven-Göran Eriksson için de maçtan önce saygı duruşu gerçekleştirildi. İki takımın oyuncuları da ilk düdük öncesi orta sahanın ortasında İsveçli teknik adamın anısına saygı duruşunda bekledi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar zorlu müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular tek tek tribüne çağrıldı. Maç önü seremonide Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.