Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, yarın Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sarı-kırmızılı takımı kaleden uzakta tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ile futbolculardan Sandro Lauper, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk maçta çok önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten Patrick Rahmen, "Takımı çok pozitif görüyorum. Yarın da harika bir statta maça çıkacağız. Topa baskı yapmamız gerekecek. Üzerimize çok yoğun bir hücum taktiği uygulanacak. Biz de buradan bir şey çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Topa baskı uygulayacaklarını aktaran Rahmen, "Topla oynamayı da hedefliyoruz. Galatasaray'ı kaleden uzakta tutmak için bazı planlarımız var. İlk maçta Galatasaray'ın bazı noktalardan geçmesine izin verdik. Burada eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DAVID VON BALLMOOS'UN DURUMU İYİ GİBİ AMA DAHA KARAR VERMEDİK"

İsviçreli teknik adam, kaleci tercihiyle ilgili ise "Bu akşam kaleci antrenörü ile beraber kaleye kimin geçeceğini belirleyeceğiz. David von Ballmoos'un durumu iyi gibi ama daha karar vermedik. Yüzde yüz hazır olmasını bekliyoruz. Benim için belirleyici faktör oyuncunun yüzde yüz hazır olması." diye konuştu.

Rahmen, ilk maçta avantajlı taraf olduklarını dile getirerek, "Şu anda ilk maçtaki avantajlar bir fark yaratmıyor. Galatasaray, bizim argümanlarımızın olduğunu biliyor. İlk maçtaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Yarınki kadro tercihiyle ilgili konuşan Rahmen, "Kadroya girenler çok iyi bir iş çıkardı. Teknik kadro ile beraber yarın nasıl maça başlayacağımızı düşünüyoruz. İlk maçtan farklı şeyler de görebiliriz." ifadelerini kullandı.

SANDRO LAUPER: ZORLU BİR MAÇ OLACAK

Young Boys'un orta saha oyuncusu Sandro Lauper, yarın Galatasaray karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Sandro Lauper, evde kazanmalarının önemli bir fark yarattığını vurgulayarak, "İlk maçtan bağımsız olarak rövanş maçının zor olacağını biliyorduk. İlk maçta Galatasaray ile hücumda ve defansta başa çıkabileceğimizi gösterdik. Yarın zorlu bir maç olacak ve biz heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lauper, pozisyonundan dolayı baskı hissetmediğini belirterek, "Mertens benim olduğum alanı çok iyi kullanıyor. Galatasaray da orta sahadan geliyor. Bu yüzden pasları isabetli atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lauper, İstanbul'daki havaya alıştığını dile getirerek, "Buranın havası İsviçre'nin havasından güzel. Kendimizi maça iyi hazırladık. Buraya da uyum sağladık." dedi.

İsviçreli orta saha, yarın statta oluşacak atmosferle ilgili ise "Orada ses çok yükselecek. Bu yüzden Galatasaray'ı kaleden uzak tutup taraftarın gürültü çıkarmasını engellemeliyiz." diye konuştu.