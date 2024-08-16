Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Leo Dubois açıklamalarda bulundu ve "Zor bir maçtı ama kazanmayı bildik. Hocamız bana görev verdiği sürece en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Leo Dubois, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız yıldızın o sözleri:

Çok mutluyuz. Zor bir maçtı ama kazanmayı bildik. Önümüzde daha zor maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şimdi o maç için hazırlanacağız. Sahada olduğum için çok mutluyum. Hem sağda hem de solda oynayabiliyorum. Hocamız bana görev verdiği sürece en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem hocamız için hem de takım için elimden geleni yapacağım.