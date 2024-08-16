Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu ve "Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte milli yıldızın o sözleri:

Konyaspor deplasmanı her zaman zordur. Konya ligin köklü takımlarından. Ligin başında olması da zorluk getiriyor. Çünkü kamplardan sonra üzerimizde yorgunluklar oluyor. Ligin sonraki süreçlerinde galibiyetin önemi artacak çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık.

"NE GÖREV VERİLİRSE YAPMAYA HAZIRIM"

4 sezon 170 küsür maç oynadım. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, armasını Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek.

"BEN HARİÇ HERKES KONUŞUYOR"

Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz.

"ICARDI ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Mauro çok özel bir oyuncu. Bugün de boş kaleye attırdı bana. Artık birbirimizi daha iyi tanıdık.