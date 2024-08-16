Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve 2'de 2 yaptı. İşte Konyaspor-G.Saray maçının tüm detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor sahasında Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59'da Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 45'te Oğulcan Ülgün'den geldi. Ayrıca Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından G.Saray ligde 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında sarı-kırmızılılar Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bu maç Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak play-off karşılaşmasından dolayı ertelenecek. Konyaspor ise deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak.

SARA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı.

DAVINSON VE ZAHA KADRODA YOK

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 2 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez ile transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha kafileyle beraber Konya'ya getirilmedi.

KONYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Konyaspor ise Kasımpaşa maçı 11'inde 2 değişikliğe gitti. Teknik direktör Ali Çamdalı, Ufuk Akyol ve Damjanovic'in yerine Oğulcan Ülgün ile Aleksic'i ilk 11'de tercih etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ortasında topa gelişine vuran Mertens'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira kale önünde topu kornere çeldi.

35. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

GOL! 41. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içerisinden yerden pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

GOL! 45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

GOL! 59. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

76. dakikada geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor defansından baskıyla topu kapan Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Bu oyuncunun pasında Icardi'nin ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.