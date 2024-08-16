Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'le geçerek 2'de 2 yapan Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmayı değerlendirdi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon zor oluyor. Özellikle de iki sene üst üste olunca! Kazandıkça iyileşiyoruz ve kendimize güvenimiz geliyor. Zor maçlardı ama sonuç aldıkça kendimizi daha iyi hissediyor ve mutlu oluyoruz. Her zaman işimi yapmaya odaklanıyorum. Ben takımıma yardımcı olmak istiyorum. Asistlerimle de yardımcı oluyorum. Savunmada da görevlerim var. Bu dengeyi tutturmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.