Galatasaray o yıldızla anlaşma sağladı!

Son dakika haberi: Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Norwich City forması giyen Gabriel Sara ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. A Spor'da yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kulübüyle anlaşma sağladı.

Cimbom orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro'nun altında bir rakam ödeyecek.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Sao Paulo U17 takımıyla profesyonel kariyerine adım atan oyuncu Championship'te gösterdiği performansla dikkat çekti.

22/23 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich City'e transfer oldu.