Süper Kupa'yı Galatasaray mı, Beşiktaş mı kazanacak? İşte dev mücadelenin muhtemel 11'i...
Son dakika spor haberi: 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın galibi Beşiktaş, Süper Kupa için mücadele edecek. İki devin karşılaşması sonunda bir takım kazanabilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta teknik direktörler Giovanni van Bronckhorst ile Okan Buruk'un öğrencileri mücadele edecek. İki ekipte karşılaşmanın planını belirledi. İşte dev finalin muhtemel 11'leri... (GS-BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 02.08.2024- 20:16 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024- 20:17